AA Gent laat oog vallen op Duitse middenvelder

AA Gent blijft zich roeren op de transfermarkt. De Buffalo's zijn nog op zoek naar iemand die kan inspringen wanneer Vadis Odjidja of Sven Kums onbeschikbaar zijn. Voor die positie zijn nog enkele spelers in de running, maar Niklas Dorsch (22) is daar alvast bij. De jonge Duitser kwam de laatste twee seizoenen uit voor tweedeklasser 1.FC Heidenheim. Met dat team miste hij maandagavond nipt de promotie naar de Bundesliga. Werder Bremen bleek op basis van uitdoelpunten te sterk en verzekerde zich zo van het behoud. Dorsch genoot zijn opleiding bij Bayern München, waarbij hij in april 2018 de negentig minuten mocht volmaken in een 4-1-overwinning tegen Frankfurt. Hij zou om en bij de 3,5 miljoen euro moeten kosten. Als de deal doorgaat, kan AA Gent opnieuw een bladzijde van het huiswerk omslaan. Op de volgende pagina staat dan nog een kopbalsterke spits. (SDG/RN)

