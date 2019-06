Exclusief voor abonnees AA Gent klopt Racing Gent 22 juni 2019

AA Gent heeft de derby tegen Racing Gent gewonnen met 0-2. De Buffalo's begonnen gezapig aan het oefenduel tegen de tweede amateurklasser. In de eerste helft was Odjidja de gevaarlijkste man op het veld. In minuut 21 bracht de middenvelder AA Gent met een rake knal op 0-1, meteen ook de ruststand. Tijdens de pauze zette coach Thorup een ander elftal tussen de lijnen.