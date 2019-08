Exclusief voor abonnees AA Gent in pot 2, Antwerp in pot 4 27 augustus 2019

00u00 0

Als AA Gent en Antwerp zich ten koste van Rijeka en AZ Alkmaar weten te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League, staat ook hen zo goed als zeker minstens één mooie affiche te wachten. AA Gent komt dan in pot 2 terecht, het rechtstreeks gekwalificeerde Standard in pot 3 en Antwerp in pot 4. In pot 1 zitten Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, FC Basel, Sporting Lissabon, CSKA Moskou, Wolfsburg en Lazio Roma. Mocht Club alsnog uitgeschakeld worden door Linz, dan kan het in de Europa League over Lazio Roma naar pot 1 wippen. (RN)