AA Gent hakt vandaag knoop door over Kaminski 07 januari 2019

AA Gent hakt vandaag de knoop door over de aanwerving van Thomas Kaminski. De 26-jarige doelman van KV Kortrijk faalde vrijdag tijdens zijn medische en fysieke keuring op de sprongtest. Op basis daarvan besliste Gent de transfer 'on hold' te zetten en de doelman zaterdagochtend niet mee te laten afreizen naar Oliva voor de winterstage. Maar de transfer werd niet helemaal afgeblazen. Integendeel, AA Gent liet zaterdag én zondag bijkomend onderzoek uitvoeren door een aantal specialisten. Gisteravond beschikte de club nog niet over alle resultaten van die onderzoeken, maar volgens goeie bronnen zouden die toch hoopgevend zijn. In zoverre zelfs dat Kaminski vandaag mogelijk toch een speler van AA Gent wordt, al blijft het nog even afwachten. (RN)

