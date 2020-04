Exclusief voor abonnees AA Gent haalt Standard-talent... 28 april 2020

AA Gent blijft verder inzetten op jonge spelers. Nadat het de 15-jarige Malick Fofana voor de neus van onder meer Ajax kon vastleggen, heeft Gent nu de 15-jarige Jelani Trevisan Dumas in concurrentie met onder meer PSV, Feyenoord, Schalke, Wolfsburg en Sevilla weggekaapt bij Standard. Dumas was de voorbije seizoenen telkens goed voor meer dan 40 goals bij de jeugd van de Rouches. Intussen stappen heel wat jeugdspelers van Lokeren over naar Gent. De A-kern van de Buffalo's krijgt een week verlof. (RN)