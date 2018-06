AA Gent haalt Guinese linksachter 11 juni 2018

De Gentse zoektocht naar een back-up voor Nana Asare is ten einde. De Buffalo's hebben afgelopen weekend een akkoord bereikt met de Guinese linksachter Franck Bahi (19) over een contract voor drie seizoenen. Bahi komt over van de plaatselijke eersteklasser Gangan FC. Voor de Colombiaan Deiver Machado (24) is er geen toekomst meer bij AA Gent. De club zoekt een oplossing. Anders Christiansen(28) keert na amper vijf maanden al terug naar ex-club Malmö. De Deense middenvelder tekende er voor vier en een half seizoen. (NP/RN)