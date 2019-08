Exclusief voor abonnees AA Gent gekwalificeerd? Rijeka of Aberdeen 06 augustus 2019

Als AA Gent voorbij AEK Larnaca geraakt, wacht in de play-offs van de Europa League een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen Rijeka en Aberdeen. Rijeka werd vorig seizoen tweede in de Kroatische competitie en heeft het nieuwe seizoen ingezet met een 9 op 9. Aberdeen was vorig seizoen vierde. Het voorbije weekend won het op de eerste speeldag met 3-2 van Hearts. Gent zou eerst uit (22/8) en dan thuis (29/8) spelen. (RN)