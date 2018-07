AA Gent gaat voor Odjidja... 16 juli 2018

00u00 0

AA Gent wil zich versterken met Vadis Odjidja. De geboren Gentenaar zit op een zijspoor bij Olympiacos en zou volgens Griekse bronnen niet weigerachtig staan tegenover een transfer naar de Buffalo's. Vadis (29) speelde vorig seizoen 28 wedstrijden in de Griekse hoofdstad. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en drie assists. Bij AA Gent zoeken ze een middenvelder die de verbinding kan maken tussen verdediging en aanval. Een rol die Vadis op het lijf geschreven is.

