AA Gent gaat voor Georgische spits 13 juli 2018

AA Gent zoekt nog offensieve versterking en heeft zijn oog laten vallen op Giorgi Kvilitaia. Kvilitaia is een Georgische international, die de voorbije twee jaar voor Rapid Wien uitkwam. Daar toonde hij zich de voorbije maanden erg trefzeker. Kvilitaia is 24 en met zijn 1m92 kopbalsterk, maar ook technisch vaardig. Aan het einde van het seizoen raakte hij geblesseerd, maar intussen is hij alweer aan het trainen. Rapid Wien vraagt om en bij de 3 miljoen euro voor de spits, die nog tot 2020 onder contract ligt in Oostenrijk.