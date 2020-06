Exclusief voor abonnees AA Gent gaat vol voor Núrio 18 juni 2020

AA Gent staat op het punt om zich te versterken op de linksachter. De onderhandelingen met Núrio (25) van Charleroi zitten in een vergevorderd stadium. Er zijn nog kapers op de kust, maar de Buffalo's liggen in poleposition. Na Botaka op de rechterkant, lijkt nu ook hun huiswerk aan de linkerkant klaar. De Angolese aanvallend ingestelde linksachter bewees bij de Carolo's al dat hij de volledige flank kan afdweilen. Met Núrio en Mohammadi op zijn positie, lijkt het nu echt over en out voor Asare. (SDG/TTV)