AA Gent-fans plannen acties 16 februari 2019

00u00 0

De fans van AA Gent plannen vanavond acties op de Freethiel, uit onvrede met de manier waarop de tickets voor de bekerfinale aan de man gebracht worden. "We willen een statement maken naar het bestuur", zegt voorzitter Filip Raes van de supportersfederatie. "Er was ons beloofd dat we betrokken zouden worden bij de manier waarop de tickets verkocht zouden worden, maar dat is niet gebeurd. Bovendien ontvangt elke supportersclub slechts 14 tickets, terwijl er anderzijds tickets naar eendagsevenementen gaan. Dat is onaanvaardbaar voor de trouwe fans die ook op zondagavond in Eupen present zijn." (RN)