AA Gent en Club doen het al Abonnementen herverkopen? 01 maart 2018

00u00 0

Het idee van Marc Coucke om bij Anderlecht de niet-gebruikte abonnementen te herverkopen, is niet nieuw. AA Gent gebruikt dat systeem ('free your seat') al sinds januari 2017. Mét succes. Elke thuiswedstrijd zijn er een paar honderd abonnees die hun zitje beschikbaar stellen, eenvoudigweg via de site van de club. De verkoopprijs hangt af van de plaats in stadion, het type abonnement en de uiteindelijke koper. Ben je een volwassene en gaat je plaats ook naar iemand ouder dan 16 jaar, dan recupereer je 10 tot 15 euro. Neemt een kind jouw zitje in, dan krijg je 5 euro. Let wel, de totale terugbetaling op een seizoen wordt beperkt tot 50% van de prijs van je abonnement. Vooralsnog is er geen sprake van dat abonnees van AA Gent hun seizoenskaart niet kunnen verlengen als ze te vaak hun zitje hebben vrijgegeven. Ook bij Club Brugge staat er al een jaar een gelijkaardig systeem op poten. (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN