AA Gent-doelman Yannick Thoelen en vriendin Kim verliezen te vroeg geboren dochtertje: "De twee uren met Lia waren de mooiste van ons leven" Bieke Cornillie

16 januari 2019

05u00 0 De Krant Perfect was ze. Maar nog veel te klein om geboren te worden. AA Gent-doelman Yannick Thoelen en zijn vriendin Kim Vandoninck verloren gistermorgen hun dochtertje na amper 24 weken zwangerschap. Lia. Twee uur konden ze haar nog koesteren. "Het waren de mooiste twee uur uit ons hele leven."

Lia. Naar Kims overgrootmoeder Julia. Yannick en Kim hadden de naam van hun eerste dochter al van dag één in hun hoofd. Kort en krachtig. "Als we haar nu zo zien, weten we dat we het niet beter hadden kunnen kiezen", vertelt Kim. "We waren gelukkig toen ze ter wereld kwam, ook al wisten we wat er komen zou", zegt Yannick. "24 weken, dan heb je amper kans om het te halen."

HLN