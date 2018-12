AA Gent boekt 5 miljoen winst 07 december 2018

AA Gent heeft het voorbije jaar 5 miljoen euro winst geboekt. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteren gepubliceerd werd. Ook het eigen vermogen van de Buffalo's ging de hoogte in, van 25 naar 30 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt ook dat AA Gent zijn schulden onder controle heeft. De loonlast lijkt gedaald, maar vergelijken met de vorige periode is moeilijk, omdat de jaarrekening toen over een langere periode liep.

