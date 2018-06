AA Gent bijna rond met Egyptenaar, Kubo blijft thuis 01 juni 2018

Onder het goedkeurend oog van adviseur Roger Henrotay blijft AA Gent speuren naar talenten. De man die Cengiz Ünder (intussen AS Roma) tevergeefs tipte en Giorgi Chakvetadze naar de Ghelamco Arena bracht, heeft nu de Egyptische spits Ahmed Mostafa (21) aangeraden. Op clubniveau is er naar verluidt al een akkoord. AA Gent zou aan Petrojet 550.000 euro betalen. In de overeenkomst staat ook een clausule van 15% op de doorverkoop. Helemaal rond is de transfer evenwel nog niet. Mostafa moet nog zijn medische tests afleggen. Volgens Hamada Anwar, de voorzitter van Petrojet, was er ook interesse uit Duitsland voor de voormalige Egyptische jeugdinternational, die evenwel ontbreekt in de WK-selectie.

