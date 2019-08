Exclusief voor abonnees AA Gent betaalt volledige loon Kums 23 augustus 2019

De volle pot. AA Gent neemt het volledige loon van Sven Kums (31) voor zijn rekening tijdens de uitleenbeurt van de Gouden Schoen 2015, zo valt in Brussel te horen. Het gaat om ongeveer 1,6 miljoen euro bruto. Anderlecht had gehoopt ook een aankoopoptie in de overeenkomst op te nemen, maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Dat RSCA desondanks toch akkoord ging, had alles te maken met Kums' status als tribuneklant onder Vincent Kompany en de voorts beperkte interesse. Het was deze deal of wellicht niks - en dan was de waarde van de speler alleen maar gedaald. (PJC)