AA Gent betaalt fans terug voor play-off 1 13 maart 2020

00u00 0

AA Gent verkoopt al enkele weken abonnementen voor play-off 1, maar de club stelt de fans gerust die zich afvragen of ze nog wedstrijden gaan kunnen bijwonen. "De club zal de fans op een correcte manier vergoeden, rekening houdend met het verloop van de play-offs en het aantal wedstrijden dat al dan niet achter gesloten deuren gespeeld wordt", laat AA Gent weten. De abonnementenverkoop gaat dan ook gewoon verder door. Overigens besliste AA Gent ook om de teambuilding, die volgende week van maandag tot woensdag zou plaatsvinden in Jupille, af te lassen. Op die manier wou de club de banden tussen de spelers nog wat aansmeden, maar door de coronacrisis ziet men bij de Buffalo's af van dat plan. Er zal gewoon getraind worden op het oefencentrum in Oostakker. (RN)

