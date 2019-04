Exclusief voor abonnees AA Gent beslist vandaag over beroep Vadis 04 april 2019

00u00 0

AA Gent neemt pas vanochtend een beslissing over de vraag of de club in beroep gaat tegen de schorsing van Vadis Odjidja. Dinsdag sprak de Geschillencommissie van de voetbalbond een schorsing van 3 speeldagen uit voor de middenvelder van de Buffalo's, die daardoor de uitwedstrijden tegen RC Genk en Anderlecht en de thuiswedstrijd tegen Antwerp zou missen. AA Gent had zelf een schorsing van twee speeldagen voorgesteld. Vooral het feit dat de Geschillencommissie in haar vonnis spreekt over 'driest inkomen van Wesley', is een overweging om alsnog beroep aan te tekenen. AA Gent heeft daarvoor tijd tot deze middag. Komt er beroep, dan moet dat vrijdag behandeld worden. (RN)