AA Gent 1 PAOK 1 13 juli 2018

Een experimenteel AA Gent speelde gisteravond in Arnhem gelijk tegen PAOK Saloniki. De Grieken moeten op 24 juli aan de bak in de voorrondes van de Champions League en stonden duidelijk al een eind verder in hun voorbereiding. Gent begon aardig, maar kwam op achterstand door collectief defensief falen. Na de rust kwamen de Buffalo's een stuk sterker voor de dag. Dat resulteerde in een rist kansen, die altijd een overwinning hadden moeten opleveren, maar onder meer Yaremchuk faalde bij de afwerking. Bij Gent zagen we een goeie Dompé, die voor het eerst 90 minuten volmaakte en technisch mooie dingen liet zien. Ook Plastun bewees dat hij een aanwinst is. Hij was achteraan een rots in de branding en scoorde uit een stilstaande fase ook nog. "Ik ben tevreden dat we na de rust zoveel weerbaarheid toonden", zegt Yves Vanderhaeghe. "Je mag het fysieke werk niet onderschatten dat we de voorbije dagen afwerkten, maar toch stonden we op in de tweede helft. Dat is bijzonder positief. Aan de andere kant ben ik niet tevreden over de afwerking, want die had een stuk beter gemoeten. We hadden genoeg kansen om te winnen." (RN)

