A12 wordt échte snelweg 27 juni 2018

00u00 0

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 90 miljoen euro vrij om van de A12 tussen Brussel en Antwerpen een volwaardige snelweg te maken. Ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar zal de weg deels ingegraven worden. De kruispunten die er nu voor gevaarlijke situaties zorgen, worden vervangen door (hoger gelegen) op- en afrittencomplexen. De werken in Londerzeel, waar de A12 over een afstand van 800 meter ingegraven wordt, starten in 2021. In Aartselaar, waar alleen gegraven wordt ter hoogte van de kruispunten, gaat de schop een jaar later in de grond. Het veiliger maken van het 'Duvel-kruispunt' in Willebroek en de aanleg van een verkeerswisselaar met de N16 en N17 worden nog onderzocht. (RDK)