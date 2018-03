A-ploeg Bayern wint van B-ploeg Besiktas 15 maart 2018

00u00 0

5-0-voorsprong of niet, Bayern München ging gewoon met zijn sterkste elf - op Robben na - voetballen in Istanboel. Het was thuisploeg Besiktas dat met een veredeld B-elftal aantrad. De omgekeerde wereld. 1-3 was het gevolg, met Duitse doelpunten van Thiago (18') en Wagner (84') en een owngoal. De 1-2 van Vagner Love was amper een eerredder te noemen. De match werd even onderbroken omdat een rosse kater het veld was opgelopen. De treffer van Thiago was het 100ste doelpunt van de Duitse Rekordmeister in dit seizoen over alle competities heen. (WDK)