A. De Wever reikt B. De Wever de hand 04 februari 2019

Klimaatactiviste Anuna De Wever wil niet de tegenstander zijn van Bart De Wever. Dat heeft de 17-jarige gisteren gezegd op Radio 1. De N-VA-voorzitter beschuldigde haar spijbelbeweging eerder van doemdenkerij. De jongeren zouden beter ijverig studeren, zodat ze later kunnen meewerken aan een oplossing voor het probleem, klonk het. Maar volgens Anuna moet er nú gereageerd worden. "Er zijn al veel klimaatexperts. Als er wordt gewacht tot wij ook zover zijn, is het te laat. Ik zou eigenlijk willen samenwerken met Bart De Wever en met alle partijen. Het klimaat heeft geen kleur." Donderdag zal ze overigens voor het eerst niet in Brussel, maar in Leuven betogen.