9 12 november 2018

00u00 0

De zegeteller van Mathieu van der Poel staat al op 9. Zelfs in zijn strafste winters had Sven Nys zo'n oogst nog niet op 11 november. Zowel in 2005-2006 als 2006-2007 had hij 7 overwinningen beet op dit punt van het seizoen.