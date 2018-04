9 03 april 2018

00u00 0

Anderlecht evenaarde een clubrecord tegen AA Gent. Voor de negende keer dit seizoen kwamen de Brusselaars niet tot scoren in een competitiewedstrijd. Dat is even slecht als in de seizoenen 1922-1923, 1972-1973, 1987-1988, 1996-1997, 2010-2011. Met nog negen wedstrijden te gaan bestaat de kans dat het diepterecord scherper wordt gesteld. (JSE)