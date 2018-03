9de cl-match op rij raak voor Ronaldo 07 maart 2018

Cristiano Ronaldo scoorde nu al in negen opeenvolgende Champions League-wedstrijden. Daarmee evenaart de Portugees het record van Ruud Van Nistelrooy. Ronaldo scoorde in die negen wedstrijden 14 treffers, terwijl de Nederlander in 2003 in negen opeenvolgende matchen slechts 12 keer raak trof voor Manchester United. De Portugees scoorde al zijn 117de treffer in het kampioenenbal, zijn twintigste met het hoofd. In de huidige campagne zit de aanvaller aan 12 stuks, vijf minder dan zijn recordaantal in één campagne in 2013-2014. (TTV)