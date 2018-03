99 26 maart 2018

De teller blijft gaan. Recordinternational Jan Vertonghen (30) staat voor zijn 99ste match als Rode Duivel. Mits twee oefenwedstrijden had hij dus nu al de kaap van honderd kunnen bereiken. "Maar in deze fase van het seizoen is het misschien verstandiger om het rustig aan te doen", haalde de Tottenham-verdediger de schouders op - polemiek is hem vreemd. "Het neemt niet weg dat ik hoop dat nummer 100 er komt. Het zou een mooi moment zijn, dat ik heel bewust wil beleven." Opvallend: Vertonghen debuteerde in 2007 tegen Portugal. Ook duel honderd is mogelijk tegen de huidige Europees kampioen. "Wie de tegenstander is, maakt me in se niks uit." (PJC)