990 webshops met namaak gesloten 03 december 2019

00u00 0

Dit jaar zijn in ons land al 990 webshops gesloten die namaakproducten verkochten, als onderdeel van een grootschalige internationale operatie van Europol waaraan onder meer onze FOD Economie meewerkt. In de 28 deelnemende landen werden in totaal 30.506 sites offline gehaald. Ze brachten onder meer vervalste geneesmiddelen en elektronica aan de man of boden illegaal films, tv-series, muziek of software aan. "Namaakproducten zijn minderwaardig en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Bovendien brengen ze grote schade toe aan onze economie", zegt bevoegd minister Nathalie Muylle (CD&V). Probleem is dat de webshops waarop de producten worden aangeboden er steeds professioneler uitzien én ook de prijzen almaar 'normaler' zijn, waardoor de aanbiedingen aannemelijk lijken. Bij twijfel controleer je best de contactgegevens van de onderneming. Zijn die onvindbaar, dan koop je er beter niets. (SPK)

