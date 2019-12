Exclusief voor abonnees 99. Philippe Gilbert: Als Merckx het kan... dan hij ook, toch? Plaats 99: Philippe Gilbert Redactie

17 december 2019

00u00 0

Er was eens... een tijd dat Philippe Gilbert (37) freewheelend top tien reed in de Belgische populariteitsrace. Zevende in 2010. Tweede zelfs in 2011, toen enkel de pas afgesneden door Bart De Wever. Wonderjaren, waarin hij met de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik de basis legde voor zijn fraaie verzameling topklassiekers. Anno 2019 levert zo'n Monument - Parijs-Roubaix, zijn vierde van vijf en wellicht de lastigste van allemaal - ternauwernood nog een plaats op bij de beste honderd. Laat staan dat het Gilbert doet scoren in de eindejaarstrofeeën. Berustend haalt hij er op z'n 37ste de schouders bij op. Als hij maar gelukkig is - "En dat bén ik, met Betti (zijn vriendin, red.), Alan en Alexandre (zijn zonen, red.) aan mijn zijde."

