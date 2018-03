99-jarige vrouw moet naar rechtbank "Bij leven en welzijn zal ze komen" 15 maart 2018

Dat je nooit te oud bent om iets te mispeuteren, bewijst een 99-jarige vrouw uit Oostende. Binnenkort verschijnt ze voor de rechtbank als mogelijk de oudste beklaagde van het land. Maria D. moet voor de rechter komen wegens "leugenachtige verklaringen" in een erfeniskwestie. Bij de beschrijving van de inboedel door de notaris na een verdeling zou de dame gelogen hebben. Gisteren beloofde haar advocaat alvast dat Maria D. op 27 juni, wanneer de zaak zal voorkomen, aanwezig zal zijn. "Bij leven en welzijn, want mijn cliënte wordt 100 in augustus", aldus meester Rik Demeyer. Grote kans dus dat de Oostendse rechter uiteindelijk een vonnis zal vellen over een eeuwelinge. (JHM/MMB)

