99,999994% zekerheid volstaat

Volgens het UZ Leuven worden bij een vaderschapstest standaard 17 DNA-kenmerken geanalyseerd. Dat is voldoende om met een waarschijnlijkheid van ten minste 99,999994% te bepalen of iemand de biologische ouder is. Indien ook een DNA-staal van de moeder beschikbaar is, komt dat de betrouwbaarheid ten goede. Ter bevestiging van de resultaten wordt elk staal door twee verschillende labotechnici onafhankelijk geanalyseerd met verschillende testkits.

