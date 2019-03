99,99% Noord-Koreanen bracht stem uit 13 maart 2019

99,99 procent van de stemgerechtigde Noord-Koreanen heeft afgelopen weekend ook effectief zijn stem uitgebracht. Dat meldt het officiële staatspersagentschap KCNA. Elke vijf jaar mogen vijf miljoen kiezers de leden van de Opperste Volksvergadering kiezen. De burgers kunnen door de band in hun district maar kiezen voor één kandidaat die vooraf de zegen heeft gekregen van een lokaal comité van de heersende Arbeiderspartij. De partij van Kim Jong-un leidt de Volksrepubliek Korea met ijzeren hand. In de ogen van het Westen is dan ook een "schijnparlement". Dat de participatiegraad geen 100 procent bedroeg, komt omdat de kiezers "die zich in het buitenland bevinden of op zee werken" niet konden deelnemen, aldus KCNA. Net zoals in 2014 behaalden alle 687 kandidaten 100 procent van de stemmen.

