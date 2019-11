Exclusief voor abonnees 98% 08 november 2019

AA Gent heeft liefst 98% kans om door te stoten. In de poulefase van de EL is het 43 keer van de 44 keer gebeurd dat een ploeg met 8 op 12 zich kwalificeerde voor de knock-outfase. De vreemde eend in de bijt was FC Astana, dat vorig seizoen uiteindelijk nog werd uitgeschakeld. (DEA)