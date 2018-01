984.893 kijkers zeggen ja tegen openingsaflevering 31 januari 2018

00u00 0

Het derde seizoen van 'Blind Getrouwd' op VTM heeft een straffe start genomen: 984.893 kijkers volgden de openingsaflevering live of keken de avond zelf al uitgesteld - veruit de beste openingsscore sinds seizoen 1 in 2016. Dat opende toen met 726.893 nieuwsgierigen, die zagen hoe onder anderen Nuria en Stijn voor het altaar stonden. Vorig jaar startte het programma, onder meer met de koppels Evelien & Nicolas en Veerle & Nick, met 949.601 kijkers. Dit jaar was de start goed voor een marktaandeel van 51,4%. Ruim 1 kijker op 2 tussen 18 en 54 jaar stemde dus af op 'Blind Getrouwd'. Het bezorgde VTM niet alleen de beste maandag sinds 17 maart 2014, toen 'Wauters vs. Waes' 1.719.000 kijkers scoorde, maar ook de op één na beste dag van het afgelopen jaar. (MC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN