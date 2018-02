98 km/u in bebouwde kom "Mijn tapijtje duwde mijn gaspedaal in" 27 februari 2018

00u00 0

"U zal lachen, mijnheer de rechter. Maar het is wel degelijk de waarheid." De advocate van R.N. uit Diksmuide had een erg originele uitleg klaar waarom haar cliënt vorig jaar 98 kilometer per uur reed in de bebouwde kom. "Zijn tapijtje in de auto was versleten en schoof bij het rijden naar voren. Daar haperde het aan het gaspedaal en duwde dat zo veel te diep in." De rechter wreef zich de ogen uit en antwoordde: "Hij had dus last van een vliegend tapijt?" De advocate deelde nog fijntjes mee dat R.N. intussen een nieuw tapijtje heeft gekocht. De man moet wellicht een verkeerscursus volgen. Die moet hij op 26 maart zelf komen aanvaarden in de rechtbank. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN