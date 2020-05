Exclusief voor abonnees 98% bewoners en verzorgers rusthuizen getest, bijna 4.000 besmet met corona 22 mei 2020

00u00 0

De eerste grote testronde in de woonzorgcentra is stilaan afgerond, waardoor we nu weten hoeveel mensen er uiteindelijk écht rondliepen met Covid-19. De voorbije weken werden 133.097 tests afgenomen bij personeelsleden en bewoners, goed voor 98% van het totaal. 96% van alle geteste bewoners en 98% van alle geteste personeelsleden bleek niet besmet. Net geen 4.000 mensen testten wél positief. Het toont aan dat de crisis zich wellicht vooral heeft afgespeeld in enkele woonzorgcentra en dat het virus niet - zoals aanvankelijk gevreesd - in de hele sector even prominent aanwezig was. In veel rusthuizen testte helemaal niemand positief, terwijl het aantal positieve gevallen in andere opliep tot 30%. Wel opvallend: bijna drie kwart van de positieve tests dook op bij mensen die geen symptomen vertoonden. Op die manier zijn nagenoeg 3.000 besmette personen ontdekt en in quarantaine geplaatst. Als we de statistieken opsplitsen per provincie, valt op dat Limburg en Oost-Vlaanderen harder getroffen zijn. In Limburg zijn meer bewoners besmet (5% tegenover 4% in heel Vlaanderen), terwijl Oost-Vlaanderen meer besmette personeelsleden telt (3% tegenover 2% in heel Vlaanderen).

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen