98,6% Belgische kleuters gaat naar school 09 mei 2018

In geen enkel Europees land gaan méér kinderen naar school nog voor ze leerplichtig zijn dan in België. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie over de Barcelona-doelstellingen. Die werden in 2002 opgesteld en bepalen dat 90% van de kinderen tussen 3 en 6 jaar in de peuter- of kleuterklas terecht moet kunnen en 33% van de min-3-jarigen in de kinderopvang. België haalt die cijfers vlot, zo tonen cijfers uit 2016 aan: 43,8% van alle 0- tot 3-jarigen gaat naar de crèche of onthaalmoeder, terwijl zelfs 98,6% van de 3- tot 6-jarigen naar school gaat. Dat is fors meer dan het Europese gemiddelde van 86,3%. Kroatië en Griekenland zijn de enige EU-landen die zelfs de grens van 60% niet halen.