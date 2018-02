97ste titel voor Federer in Rotterdam 19 februari 2018

Roger Federer (36) bekroonde zijn aanstelling als nieuwe nummer 1 van de wereld met een 97ste ATP-titel op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. In de finale had hij minder dan een uur nodig om met 6-2, 6-2 te winnen van Grigor Dimitrov (ATP 5). "Dit is een week die ik nooit ga vergeten", zei de oudste nummer 1 aller tijden. "Dit is ongelooflijk en erg speciaal. Hij leek wel wat problemen te kennen en ik ben meteen met de match aan de haal gegaan. Ik kon het tennis spelen dat ik wilde. Ik ben dan ook erg blij." Het was al de derde keer dat Federer zegevierde in Ahoy. (FDW)

