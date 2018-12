97 vluchtelingen in de vrieskou aan Klein Kasteeltje 28 december 2018

Aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel zijn gisterochtend 97 asielzoekers geweigerd en in de kou blijven staan. "113 mensen die deel uitmaken van families met kinderen, mochten asiel aanvragen. Ook 24 alleenstaande mannen mochten binnen", zegt Eef Heylighen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "50 mannen kregen een document om terug te komen en 47 andere mannen kregen geen document. In totaal blijven dus 97 mensen op straat, in de vrieskou."

