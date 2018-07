97% bedrijven neemt maatregelen tegen hitte Sven Ponsaerts

25 juli 2018

05u00 0 De Krant Vindt u het vandaag te warm om te gaan werken? Nochtans neemt 97% van de werkgevers maatregelen tegen de hitte, zoals extra drank, extra pauzes en ventilatoren.

Met temperaturen die rond de dertig graden blijven hangen, probeert zowat elk bedrijf voor verkoeling te zorgen op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 402 ondernemingen. Zo mag bij driekwart van de werkgevers het personeel dezer dagen ook luchtiger gekleed zijn. Voor mannen geldt wel: een geklede bermuda, en geen sportshort.

Of het ook wettelijk gezien té warm is om de hele dag zonder extra maatregelen te werken, hangt af van de aard van het werk én de 'vochtige globethermometer'. "Om de maximumtemperatuur die werken toelaat te meten, is dat speciale toestel nodig", legt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws uit. "De 'wet bulb globe-thermometer' (WBGT) meet niet alleen de gewone temperatuur, maar ook de stralingstemperatuur van de omgeving, de luchtvochtigheid en -snelheid. Die combinatie bepaalt of de werkgever maatregelen zoals extra drank en zonneschermen of airco móet nemen. Naargelang licht kantoorwerk of zwaar fysiek werk wordt verricht, varieert de maximumgrens tussen de 29 en 18 graden WBGT - waarden die doorgaans een graad of 2, 3 lager liggen dan de temperatuur die een gewone thermometer aangeeft."

Blíjft de hitte duren, dan moet de werkgever, na overleg met de arbeidsgeneesheer, rustpauzes voorzien.