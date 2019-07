Exclusief voor abonnees 96-jarige oud-nazi aangeklaagd voor aanzetten tot haat 25 juli 2019

In Duitsland wordt een hoogbejaarde oud-SS'er beschuldigd van het aanzetten tot haat. Karl Münter (96) riskeert vijf jaar cel omdat hij in een interview gezegd heeft dat de slachtoffers van het bloedbad in het Franse Ascq in 1944 zelf schuld hadden aan hun dood. Het ging om een vergeldingsactie voor een daad van het Franse verzet, waarbij de nazi's 86 willekeurige mannen en jongens vermoordden. Het jongste slachtoffer was 15. Münter was zelf bij het bloedblad betrokken en werd in 1949 ter dood veroordeeld door een Frans tribunaal. Zes jaar later kreeg hij echter al gratie door de Frans-Duitse verzoening die toen ingezet was. Het Duitse gerecht probeerde een tijdlang om hem toch nog te vervolgen, maar die pogingen werden in maart van vorig jaar gestaakt omdat een beklaagde nooit twee keer voor dezelfde feiten veroordeeld kan worden. (GVV)

