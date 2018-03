96.622 producten op afbetaling gekocht 05 maart 2018

00u00 0

Het aantal producten dat op afbetaling wordt gekocht, is in het afgelopen jaar gestegen van 78.845 naar 96.622. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 640 euro. Doorgaans zijn het huishoudtoestellen die op afbetaling worden gekocht. De verklaring van de stijging in 2017 heeft volgens prijsvergelijker TopCompare.be alles te maken met de populariteit van de smartphones en de afbetalingsplannen die de telecomoperatoren daarvoor aanbieden. Niet zonder gevaar, waarschuwen ze bij TopCompare.be. "Consumenten blijken vaak niet in staat de maandelijkse kosten van een lening in te schatten. Dat is vooral het geval wanneer het gaat om kleine bedragen die gemakkelijk terugbetaald kunnen worden, maar die ook het risico in zich dragen dat wie niet kan betalen in een schuldspiraal terechtkomt." (EV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN