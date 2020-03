Exclusief voor abonnees 95 treinen geschrapt, bussen en trams rijden normaal 16 maart 2020

Ook het spoor neemt maatregelen om het virus zo goed mogelijk in te dijken. Vanaf vandaag schrappen de NMBS en Infrabel 95 ritten van piekuurtreinen. Dat gebeurt in samenspraak met de regering. Het gaat om 48 ritten in de ochtendspits en 47 in de avondspits. Op een enkele uitzondering na zijn dat allemaal ritten van en naar Brusselse stations. NMBS belooft ook dat reizigers op andere treinen niet opeengepakt zullen zitten. Het kan dat een trein nu meer wagons zal tellen "om het risico op besmetting te beperken". De bussen en trams van De Lijn rijden nog volgens de normale dienstverlening. Al kan het dat er later deze week nog aanpassingen gebeuren als blijkt dat sommige lijnen, bijvoorbeeld die naar scholen, nauwelijks passagiers hebben.

