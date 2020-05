Exclusief voor abonnees 95 miljoen euro extra voor onderwijs 05 mei 2020

De Vlaamse regering trekt 95 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Het onderwijsbudget ligt daardoor al 457 miljoen euro hoger dan bij de start van de regeerperiode (+3,8%), op een totaal van meer dan 12,5 miljard. Die extra middelen worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen, leerkrachten beter te motiveren, voor een goede leerlingenbegeleiding, nieuwe schoolinfrastructuur en het hoger onderwijs. Zo wordt er 7,7 miljoen euro geïnvesteerd in leerlingondersteuners in het basisonderwijs en gaat er 10 miljoen euro extra naar de ondersteuningsnetwerken, om tegemoet te komen aan de gestegen vraag van kinderen met bijzondere noden. 17 miljoen euro gaat naar scholenbouw en 1,3 miljoen euro wordt uitgetrokken om zij-instromers uit de private sector te kunnen verleiden de overstap te maken naar het onderwijs: zij zullen nu tot 8 jaar anciënniteit kunnen meenemen. Gezien de omstandigheden en op uitdrukkelijke vraag van de sociale partners gaat die maatregel wel pas in op 1 juli 2020.(FME)

