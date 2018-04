943 snelheidsboetes tijdens de Ronde 04 april 2018

00u00 0

De renners reden zondag met een rotvaart in de Ronde van Vlaanderen, maar ook heel wat wielerliefhebbers vlamden over de kleine wegen. Liefst 943 bestuurders werden geflitst in Oost-Vlaanderen. In totaal werden 7.953 voertuigen gecontroleerd waarvan 11,86 procent te snel reed. In 2017 was dat 9,64 procent en in 2016 nog 13,27 procent. Daarnaast namen de agenten ook 313 ademtesten af. Slechts 8 bestuurders bleken een glaasje te veel op te hebben, goed voor 2,56 procent. Dat is minder dan vorig jaar. Bij 42 drugstests en 2 speekseltesten bleek één bestuurder positief te zijn.