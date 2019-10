Exclusief voor abonnees 94-jarige betrapt inbreker 28 oktober 2019

00u00 0

In Zottegem heeft een vrouw van 94 jaar een inbreker betrapt. Die was langs de achterdeur haar huis binnengedrongen. De dame merkte vrijdagochtend dat in haar slaapkamer spullen waren aangeraakt en dat juwelen en zo'n 400 euro waren verdwenen. In de hal botste ze nog tegen de inbreker aan. Ze heeft de dief nog aangesproken en vastgegrepen, maar hij wist zich los te trekken en is met de buit gevlucht. Vermoedelijk handelde hij niet alleen. Buren zagen na de inbraak twee mannen weglopen. Kort na het voorval heeft de politie in de buurt van het station twee verdachten opgepakt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen