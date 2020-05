Exclusief voor abonnees 94.515 particulieren kregen al uitstel voor woonlening 02 mei 2020

De banken hebben al aan 94.515 particulieren in België uitstel gegeven voor de afbetaling van hun woonlening. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. Het uitstel kan maximaal lopen tot eind oktober. Wie in financiële problemen dreigt te komen door de coronacrisis, kan bij de bank een oplossing vragen. Het betalingsuitstel is niet altijd gratis. Gezinnen die op maandbasis netto nog meer dan 1.700 euro inkomen overhouden na aftrek van lasten als de hypothecaire afbetalingen en consumentenkredieten, krijgen de intresten van tijdens het betalingsuitstel nog voorgeschoteld, wat de afbetaling elke maand een paar euro duurder kan maken. De banken stonden ook al voor 116.230 ondernemingskredieten zo'n uitstel van betaling toe. (SPK)

