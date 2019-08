Exclusief voor abonnees 94.500 gepensioneerden toch aan het werk 01 augustus 2019

Het aantal gepensioneerden dat blijft werken, blijft toenemen. Meer dan 94.500 werknemers die eigenlijk al 'op rust' zouden mogen gaan, geven nog steeds een beroepsinkomen aan. Dat zijn er bijna 16% meer dan drie jaar geleden. Een gepensioneerde die nog aan de slag blijft, geeft bij de fiscus jaarlijks gemiddeld 17.465 euro aan. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Wellicht zal het aantal beroepsactieve gepensioneerden de komende jaren nog toenemen. Sinds 2018 mogen ouderen onbelast bijverdienen in een flexijob in de horeca of in de kleinhandel. Wie een pensioen krijgt en minstens 65 jaar is, mag overal onbeperkt bijverdienen. Dat geldt ook voor wie bij aanvang van het pensioen minstens 45 jaar heeft gewerkt.

