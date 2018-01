939 25 januari 2018

Zo veel minuten stond Lukasz Teodorczyk tot gisteren droog. Het laatste doelpunt van de Pool dateerde van 13 oktober, toen Hein Vanhaezebrouck zijn debuut vierde als Anderlecht-coach. Tegen Waasland-Beveren dirkte Teo evenwel nog eens zijn statistieken op. Hij reageerde het snelst na een vrije trap van Adrien Trebel. De goal was een eenzaam hoogtepunt in de globale prestatie van de aanvaller. Zoals eigenlijk al het hele seizoen het geval is, was hij opnieuw niet goed. (PJC)