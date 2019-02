93% wil dat zijn bedrijf zorg draagt voor de planeet 2 jaar geleden was dat nog 84% 13 februari 2019

We verwachten niet enkel van de politiek een groener beleid, maar ook van onze bedrijven. Ruim 9 op de 10 Vlamingen willen dat hun bedrijf zorg draagt voor de planeet - opmerkelijk meer dan twee jaar geleden. "En de enquête is dan nog eens afgenomen vóór de klimaatbetogingen - de impact daarvan kennen we nog niet", zegt Koen De Bock, afgevaardigd bestuurder van Ecoso, een vzw die zorgt voor sociale tewerkstelling in kringloopwinkels. "Het maatschappelijk engagement leeft, vooral bij jongeren, maar die steken ook hun ouders aan. De circulaire economie heeft overal ingang gevonden. Als bedrijven bijvoorbeeld een kantoor leegmaken, werken ze tegenwoordig standaard samen met de Kringwinkel." 86% van de Vlamingen wil ook dat zijn of haar organisatie meer investeert in sociale projecten. "Goed nieuws, want ondernemerschap is alleen betekenisvol als het sociaal is", zegt De Bock.

