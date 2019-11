93% van de supermarkten betrapte afgelopen jaar dieven BCL

02 november 2019

05u00 0 De Krant Meer dan 9 op de 10 supermarkten betrapten het afgelopen jaar winkeldieven. Gemiddeld één keer om de twee weken wordt er eentje gevat. "Vooral tabak, scheermesjes, sterkedrank en verrassend genoeg vlees zijn populair", klinkt het.

Hoewel winkelpersoneel er steeds meer op getraind wordt om dieven te betrappen en 'gevoelig' koopwaar vaker áchter de kassa wordt uitgestald, neemt het aantal winkeldiefstallen niet af. Dat blijkt uit cijfers van Buurtsuper.be, de organisatie van zelfstandige supermarkten. "Gemiddeld verliezen winkeliers 0,8% op de omzet door winkeldiefstal en dat blijft jaar na jaar gelijk", zegt Luc Ardies van UNIZO. "Een hoog cijfer, als je weet dat de nettowinst gemiddeld 1,5% bedraagt in supermarkten."

De gestolen producten zijn steeds grotendeels dezelfde. "Het moet klein zijn en handig om weg te steken. Dan kom je uit bij sterkedrank, tabak en scheermesjes, bijvoorbeeld. Eigenaardig genoeg maakt ook voorverpakt vlees dikwijls deel uit van die top. Opmerkelijk: in kleine supermarkten worden dieven vaker betrapt. Er zijn niet zozeer meer diefstallen, maar het personeel heeft het daar wel sneller in de gaten." De cijfers bewijzen het ook: in supermarkten met minder dan tien werknemers worden gemiddeld 31 mensen per jaar betrapt, bij grotere winkels zijn dat er 24. Het gemiddeld aantal incidenten per supermarkt bedraagt 26, dat is één betrapping elke twee weken.

1 op de 3 aangegeven

Slechts 33% van de diefstallen wordt aangegeven bij de politie. "De politie komt nauwelijks nog ter plaatse. Met Buurtsuper.be pleiten we daarom - naar Nederlands voorbeeld - voor maatregelen die winkeliers zelf mogen treffen. Bij onze noorderburen kunnen zij een schadevergoeding eisen." (BCL)